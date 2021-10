DC FanDome Event ab 19 Uhr hier im Livestream

Auch in diesem Jahr kehrt das DC FanDome Event zurück, das insbesondere für Spieler interessant wird. Gleich zwei Game-Titel feiern hier ihre Premiere.

Zum einen darf man sich auf neues Material von Suicide Squad: Kill the Justice League freuen, das derzeit von Rocksteady entwickelt wird. Hier schlüpft man in die Rollen von Harley Quinn, die Herrin des Chaos, Deadshot, der gefährlichste Scharfschütze der Welt, Captain Boomerang, ein talentierter Assassine aus Australien, sowie King Shark, ein Halbgott mit dem Anrecht auf die Herrschaft über die Ozeane, dessen Körper eine Mischung zwischen Mensch und Hai ist.

Die Story ist stark an die Comics angelehnt, in der man in die Rollen der berühmten Antihelden schlüpft, um an einer geheimen Mission teilzunehmen. Die Gegner sind diesem Fall die Justice League, die offenbar in Schurken verwandelt wurden und jetzt ausgelöscht werden müssen. Das Ganze ist wie bei Gotham Knights in einem drop-in/drop-out KoOp Modus möglich, wobei die Charaktere nahtlos durch Bots ersetzt werden, wenn ein menschlicher Spieler aussteigt.

Gotham Knights

Die zweite Premiere wird Gotham Knights von Warner Bros. Montreal sein. Der Titel dreht sich um die Bat-Familie, einschließlich Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood. Batman ist tot, heißt es. Somit obliegt es den neuen Helden, Gotham City zu beschützen, seinen Bürgern Hoffnung zu bringen, seinen Polizisten Disziplin zu verleihen und seinen Verbrechern Angst zu machen. Ihr müsst euch zum neuen Dunklen Ritter entwickeln und Gotham vor dem Chaos retten.

Das DC FanDome Event wird ein rund dreieinhalbstündiges Streaming-Erlebnis, einschließlich aufregender Ankündigungen und Enthüllungen aus den größten Filmen, Spielen, Shows, Comics und vielem mehr

Los geht es um 19 Uhr. Den entsprechenden Stream haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden.