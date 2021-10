Suicide Squad: Kill the Justice League- Story Trailer erschienen

Direkt vom DC FanDome Event zeigen Rocksteady und Warner Bros. den Story-Trailer “Ticking” zu Suicide Squad: Kill the Justice League, das 2022 erscheint.

Willkommen bei der Task Force X. In den Rollen von Harley Quinn, die Herrin des Chaos, Deadshot, der gefährlichste Scharfschütze der Welt, Captain Boomerang, ein talentierter Assassine aus Australien, sowie King Shark, ein Halbgott mit dem Anrecht auf die Herrschaft über die Ozeane, dessen Körper eine Mischung zwischen Mensch und Hai ist, ist es euer Auftrag, die Justice League zu töten.

Der neue Story Trailer beleuchtet heute die Ursprünge von Amanda Wallers berüchtigter Task Force X (auch bekannt als Suicide Squad), während Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark widerwillig ihre Mission begeben, größten DC-Superhelden zu besiegen – die Justice League.

Rocksteady verspricht hierzu eine originelle Erzählung in einer weitläufigen Open-World-Metropole, in der die vier DC-Superschurken auf Kollisionskurs mit einer einfallenden außerirdischen Streitmacht und den DC-Superhelden gehen, die sich jetzt darauf konzentrieren, die Stadt zu zerstören, die einst schworen zu beschützen. Währenddessen müssen sich die Anti-Helden der tödlichen Sprengkraft in ihren Köpfen bewusst sein, die beim ersten Anzeichen von Widerstand explodieren könnten.

„Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt die Fähigkeit von Rocksteady, meisterhaftes Storytelling und überzeugendes Gameplay basierend auf bekannten DC-Charakteren zu kombinieren. Das Team erschafft eine genre-definierende Erfahrung, die das beeindruckende Selbstmordkommando auf eine noch nie dagewesene Weise zum Leben erweckt,“ sagte Warner Bros. Games President Warner Bros David Haddad. Warner Bros.

Die Story ist dazu stark an die DC Comics angelehnt, in der man wie erwähnt in die Rollen der berühmten Anti-Helden schlüpft, um an einer geheimen Mission teilzunehmen. Das Ganze funktioniert mit in einem drop-in/drop-out KoOp Modus, wobei die Charaktere nahtlos durch Bots ersetzt werden, wenn ein menschlicher Spieler aussteigt.

Weitere Details zu Suicide Squad: Kill the Justice League folgen in Kürze, während das Spiel 2022 auf PS5, Xbox Series X und PC erscheint.