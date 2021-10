Gotham Knights – Court of Owls Story Trailer & Behind-the-Scenes

Ebenfalls vom DC FanDome Event gibt es heute neue Eindrücke zu Gotham Knights, das von Warner Bros. Montreal entwickelt wird. Neben dem Story Trailer wurde zudem ein Behind-the-Scenes Video veröffentlicht.

Zur Story verrät man heute, dass Batman und Jim Gordon dachten, sie hätten Gotham City im Griff, aber es agieren versteckte Kräfte im Verborgenen, über die es niemand wagt zu sprechen. Es liegt an Batgirl, Nightwing, RedHood und Robin das Erbe des Dunklen Ritters anzutreten und die Geheimnisse der Vergangenheit dieser Stadt zu lüften, bevor es zu spät ist. Aber Vorsicht, der gefürchtete Court of Owls schaut und hört immer zu.

Der neue Story Trailer zeigt auch Oswald Cobblepot (auch bekannt als The Penguin), den berüchtigten DC-Superschurken, der anscheinend wichtige Details über dieses allgegenwärtige stille Raubtier und die Bedrohung hat, denen sich Gotham und seine neuen Beschützer gegenübersehen.

Der Court of Owls tritt aus dem Schatten

Im anschließendem Behind-the-Scenes Video diskutieren Scott Snyder (Autor und Co-Creator von „The Court of Owls“), Greg Capullo (Comic Book Artist & Co-Creator von „The Court of Owls“), Jim Lee (Comic Book Artist, Publisher & Chief Creative Officer bei DC), Patrick Redding (Gotham Knights Creative Director, Warner Bros. Games Montréal) und Ann Lemay (Gotham Knights Narrative Director, Warner Bros. Games Montréal) über die Ursprünge des Court of Owls, ebenso spricht das Team von WB Montreal darüber, wie sie diese ikonische Comic-Geschichte zum Leben erweckt haben.

Hinter dem Court of Owls steht eine organisierte Kriminalität und Geheimgesellschaft, die aus wohlhabenden Einwohner von Gothams besteht. Deren Existenz reicht bis in die Kolonialzeit zurück, von denen damals Kinderdarsteller aus dem Zirkus entführt wurden, um sie anschließend zu Attentätern auszubilden.

Seitdem tritt der Court of Owls mit Referenzen in verschiedenen Geschichten auf, einschließlich der Birds of Prey, in der Forever Evil Storyline, der Justice League, in Batman Eternal, Robin War und viele mehr.

Weitere Infos zu Gotham Knights, das 2022 erscheint, folgen in Kürze.