DC FanDome Event kehrt im Oktober zurück

In diesem Jahr kehrt das DC FanDome Event, das bei seiner Premiere in 2020 auch einige Games Highlights aus dem DC-Universum hervorbrachte.

Diesmal findet das DC FanDome Event am 16. Oktober statt und konzentriert sich in erster Linie auf neue Filme von Warner Bros. und DC. Allerdings sind auch Updates zu bereits angekündigten Spiele wie Suicide Squad: Kill the Justice League oder Gotham Knights zu erwarten, dessen Release noch auf sich warten lässt.

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig — DC (@DCComics) April 28, 2021

Gotham Knights ist eine von Rocksteady entwickelte Original Story, die zwar in DCs Batman-Universe angesiedelt ist, aber keine Verbindung zu den Arkham-Spielen aufweist. Hier kommt eher Suicide Squad: Kill the Justice League ins Spiel, das mehr mit der Arkham-Serie also Gotham Knights zu tun hat.

Laut Rocksteadys Creative Director und Co-Founder Sefton Hill spielt der Titel im gleichen Universum wie die Batman-Spiele und ist zeitlich wohl nach Batman: Arkham Knight angesiedelt. Nähere Details dazu folgen allerdings erst noch.

Der Release der Spiele ist frühestens 2022 zu erwarten.