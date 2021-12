Dead by Daylight – Japanisches Horror-Phänomen Ringu angekündigt

Das nächste Jahr steht auch weiterhin im Zeichen von Dead by Daylight, das im März um das japanische Horror-Phänomen Ringu (The Ring) erweitert wird.

Ringu führte Bilder ein, die Fans seit langem verfolgen und Alpträume auf der ganzen Welt heraufbeschwören. Dieses neue Kapitel, das von Koji Suzukis Roman und der Originalverfilmung inspiriert ist, öffnet die Tür für Nervenkitzel und diverse neue Gameplay-Möglichkeiten, in dem man in die unheimliche und melancholische Welt von Dead by Daylight eintaucht.

„Die Bedeutung der Ringu-Reihe in Japan und ihr kultureller Einfluss auf der ganzen Welt sind unbestreitbar. Die Möglichkeit zu haben, in diese legendäre Geschichte einzutauchen, indem wir Ringu in Dead by Daylight umsetzen, ist eine große Ehre“, sagt Mathieu Côté, Game Director bei Behaviour Interactive. „Dieses neue Kapitel wird unseren Fans etwas sehr Dunkles und Beunruhigendes bieten, eine wirklich herzzerreißende Erfahrung, die die ohnehin schon hohe Intensität unseres Spiels noch verstärkt.“

Koji Suzukis Ring wurde ursprünglich 1991 veröffentlicht und erzählt die gespenstische Geschichte eines sich ausbreitenden Fluchs und seiner zum Tode verurteilten Opfer. Der Fluch nimmt seinen Anfang in einem Video, das beim Betrachten den Tod in sieben Tagen vorhersagt. 1998 wurde der Roman als gleichnamiger japanischer Spielfilm verfilmt, der dem nordamerikanischen und europäischen Publikum unter dem Titel Ringu bekannt ist. Die Geschichte wurde schnell zu einer Sensation in anderen asiatischen Ländern und überall auf der Welt und fügte den Horror-Ikonen des Kinos sofort eine neue Präsenz hinzu.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Behaviour Interactive und dem Dead by Daylight-Team. Wir werden einen unserer furchterregendsten Charaktere in den Nebel schicken, um Schrecken zu verbreiten, der es mit allen großen Vorgängern aufnehmen kann“, so Reiko Imayasu, Producer bei Kadokawa Corporation. „Fans sollten sich in Acht nehmen, wenn sie auf den tödlichen Neuling treffen. Aber bis es so weit ist, werden sie vor Angst zittern müssen.“

Das neue Kapitel wird ab März 2022 in Dead by Daylight verfügbar sein.