Dead by Daylight – The Trickster-Killer im K-Pop Style enthüllt

Behaviour Interactive hat den ersten Killer in Dead by Daylight in diesem Jahr enthüllt – The Trickster – der seine Inspirationen aus dem K-Pop und dem Joker bezieht.

The Trickster war ein Sänger namens Ji-Woon, ein K-Pop-Star, der von Yun-Jin Lee in die Boyband NO SPIN aufgenommen wurde. Ji-Woon, der schon anfangs eitel war, wurde allerdings eifersüchtig auf seine Bandkollegen und ließ sie absichtlich bei einem Feuerunfall sterben.

Ji-Woon wurde mordlustig, wobei der Joker als Vorbild diente, und damit begann, Opfer zu entführen und ihre Schreie heimlich in seine Musik einzubinden. Als die Chefs des Labels Mightee One davon Wind bekamen, schränkten sie seine kreative Kontrolle über die Musik ein, eine Beleidigung, die er damit rächte, indem er die Vorstandsmitglieder in einem aufwändigen Mordanschlag entführte. Gerade als er seine Produzentin Yun-Jin töten wollte, rief der Nebel nach Ji-Woon, um der nächste Killer zu werden.

Yun-Jin wurde als Idol-Auszubildende abgelehnt und trat stattdessen als Praktikantin bei Mightee One ein. Später wurde sie zur größten Hit-Macherin des Labels, obwohl sie ihre Hits nie würdigen konnte. Um ihre neue Gruppe NO SPIN in Stars zu verwandeln, rekrutierte sie Ji-Woon als neuestes Mitglied. Als der Rest der Band jedoch bei dem Feuerunfall starb, benannte Yun-Jin Ji-Woon in einen Solo-Act namens The Trickster um. Unglücklicherweise würden Ji-Woons gewalttätige Tendenzen ihn von einem K-Pop-Star zu einem Killer für The Fog machen.

Wann The Trickster verfügbar sein wird, ist gegenwärtig noch unklar.