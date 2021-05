Dead by Daylight – Tome VII: Forsaken startet morgen

Behaviour Interactive startet morgen mit Dead by Daylight – Tome VII: Forsaken, zu dem es vorab einen Trailer zu sehen gibt.

Tome VII: Forsaken enthüllt eine neue Geschichten in der Welt von Dead by Daylight, einschließlich eines nie zuvor gesehenen Einblicks in die Vergangenheit von William „Bill“ Overbeck aus Left 4 Dead. Erlebt damit die Auris, ein Gerät, das in die Erinnerungen derer blicken kann, die in den Nebel eingetreten sind.

Damit gewährt der mysteriöse Beobachter den Spielern Zugang zu einer neuen Reihe von Herausforderungen, die sie abschließen müssen, um eben jene Erinnerungen und seine eigene Rolle im Reich der Entität zusammenzufügen.

Tome VII: Forsaken enthält die Erinnerungen an:

William „Bill“ Overbeck – Der lange Weg nach Hause

Adiris (Die Pest) – Die Jungfernwache

Der Beobachter – Universus Alveo

Tome VII: Forsaken ist ab morgen verfügbar

Dead by Daylight X Resident Evil

Im Juni folgt in Dead by Daylight das Resident Evil-Chapter, das während des letzten Resident Evil-Showcase angekündigt wurde. Welcher Charaktere sich in diesem Crossover anschließen wird, ist nach wie vor geheim.

Nähere Details dazu möchte man am 25. Mai enthüllen, dem fünften Anniversary von Dead by Daylight.