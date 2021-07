Behaviour Interactive hat das nächste Story-Kapitel Dead by Daylight: Tome VIII: Deliverence mit einem Trailer enthüllt, in dem Jeffrey Hawk als The Clown sein Unwesen treibt.

Tome VIII: Deliverence wird Kürze in den Archiven eröffnet und enthüllt drei neue Geschichten aus der Welt von Dead by Daylight. Damit bietet sich ein Einblick in die bewegte Vergangenheit von Jeffrey Hawk (The Clown), der einen Hinweis entdeckt, welcher ihn an seinen Vaters erinnert und ihn dazu bringt, sein Opfer durch das Jahrmarktsgelände zu verfolgen. Weitere Stories werden über Jake Park und dem Beobachter enthüllt.

Werdet damit Zeuge des Auris, einem Gerät, das in der Lage ist, in die Erinnerungen derer zu blicken, die den Nebel betreten haben. Dadurch gewährt der mysteriöse Beobachter den Spielern Zugang zu einer neuen Reihe von Herausforderungen, die es zu meistern gilt, und dazu beitragen, diese Erinnerungen sowie seine Rolle im Reich der Entität zusammenzufügen.

Tome VIII: Deliverence enthält diesmal Erinnerungen von:

Der Clown – Finger des Chaos

Jake Park – Exil des Königreichs

Der Beobachter – Mitternacht im Garten der Unendlichkeit

Dead by Daylight: Tome VIII: Deliverence wird ab dem 28. Juli über die Archive erhältlich sein.