Dead Island 2 – 60fps, Cross-Gen, Day-0 Patch & Review-Embargo bestätigt

Bis man erste Eindrücke zu Dead Island 2 sammeln kann, muss man auch nicht bis zum Release warten. So wurde bereits ausgeplaudert , dass das Review-Embargo am 18. April um 16 Uhr fällt. Ein gesondertes Embargo gibt es für Videos und Streamings, das am Release-Tag fällt.

Dead Island 2 wurde von Grund auf als KoOp-Erlebnis geschaffen, womit auch Cross-Gen Support gewährleistet wird, jedoch kein Cross-Play zwischen PlayStation und Xbox. Maximal vier Spieler können sich hier in eine Session stürzen, um den Massen an Zombies gerecht zu werden.

Bevor in der kommenden Woche die nächste Zombie-Apokalypse in Dead Island 2 ausbricht, hat Entwickler Dambuster weitere Details zum Spiel enthüllt. Neben technischen Spezifikationen wurde das Review-Embargo und ein Day-0 Patch bestätigt.

