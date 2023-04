The Last of Us Part 1 – Patch 1.03 fügt Outfit aus der HBO-Serie hinzu

Für The Last of Us Part 1 ist der Patch 1.03 auf PS5 erschienen, der neben einigen Korrekturen die Outfits der HBO-Serie mit sich bringt.

Der dazugehörige Changelog verrät zusätzlich, dass das Kampfsystem weiter angepasst wurde, um Joel besser zu unterstützen, ebenso gibt es eine bessere Parität von Ellie in dem Prequel-DLC Left Behind und dem Hauptspiel.

The Last of Us Part 1 – Patch 1.03 Notes

Alle Änderungen des jüngsten Updates lassen sich im offiziellen Changelog nachverfolgen:

Begleitcharaktere können jetzt besser zielen, wenn sie Steine auf Feinde werfen, und können Joel konsequenter aus feindlichen Ringen retten

Ellie hat ein neues HBO-In-Game-T-Shirt als Cosmetic

Die Pumpgun hat eine höhere Grundfeuerrate

Nahkampfangriffe mit einer zweihändigen Nahkampfwaffe töten betäubte Feinde sofort

Wenn man Feinde mit einem Nahkampfangriff in die Knie zwingen kann, wird dies jetzt zu einem Finisher kombiniert

Menschliche Feinde werden stärker gestaffelt, sobald sie getroffen werden

Ellies Treffsicherheit im Left Behind Standalone DLC entspricht nun ihrer Treffsicherheit im Hauptspiel

An anderer Stelle hat sich der Joel-Darsteller Pedro Pascal zu seinem Schicksal in der zweiten Season geäußert, die bekanntlich Part II des Spiels folgt. Ohne hier zu viel spoilern zu wollen, sagt Pascal darin, dass es keinen Sinn machen würden, sich mit Season 1 so nahe an der Vorlage zu bewegen, um dann in Season 2 darauf zu verzichten. Wer das Spiel kennt, kennt somit auch das Schicksal von Joel.

Die Season 2 wird voraussichtlich ab 2023 gedreht und könnte 2023 im Stream folgen. Mit der aktuellen Aussage könnte es also sehr spannend werden, wie man das löst.