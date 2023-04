Dead Island 2 in Sachen Performance ein Vorzeigebeispiel

Damit ist Dead Island 2 einer der Überraschungshits in diesem Jahr, den man in dieser Art nicht erwartet hätte. Sofern man sich zur der angesprochenen Zielgruppe zählt, macht man mit dem Kauf also nichts falsch.

„Angesichts der langen Entwicklungsgeschichte, in der das Spiel mehrmals den Entwickler wechselte, sollte die Tatsache, dass Dead Island 2 auf jeder Xbox- und PlayStation-Maschine der letzten und aktuellen Generation so gut funktioniert, gefeiert werden. Das Spiel fühlt sich sicherlich wie eine Veröffentlichung der letzten Generation an, ein PS4- und Xbox One-Spiel, das für neuere Systeme verschönert wurde, aber sein Prinzip des „gruseligen Spaßes“ und seine auffällige Körperphysik leuchten unabhängig von der Plattform – was es zu einer Fortsetzung macht, die es wert ist, gespielt zu werden.“

Bereits in den Reviews zu Dead Island 2 wurde immer wieder die hervorragende Performance des Spiels erwähnt, die sich nun auch in technischen Tests bestätigt.

