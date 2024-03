Dead Island 2: SoLA-DLC lädt im April zum blutrünstigen Musikfestival ein

Plaion und Dambuster haben den Release-Termin zum zweiten Story-DLC, dem SoLA Festival in „Dead Island 2“ bestätigt. Dieser erscheint am 17. April 2024.

Das ultimative Musikfestival findet im Herzen von HELL-A statt und bringt einen verfluchten Beat auf die Bühne. Dieser löst das totale Chaos in einem verrottenden Krater voller Blut aus, in dem eine bösartige Präsenz aus dem Schatten tritt und noch immer hungrig ist.

Eine neue Dead Island 2-Story

Das SoLA-Festivel bringt eine brandneue Story zu „Dead Island 2“, in der ein tödliches Virus das Tal heimsucht und seine Bewohner in gefräßige Zombies verwandelt, während aus dem Jenseits ein chthonischer Rhythmus ruft: der Beat der Autophage. Die Spieler werden durch eine mysteriöse Warnung zum Festival gelockt und müssen die Ruinen von SoLA erkunden, um die blutrünstige Bedrohung aufzuhalten.

Dort angekommen, fliegt ihnen nicht nur der Beat um die Ohren, der Klang hat auch das Potenzial, die Lebenden in Zombies zu verwandeln und die gesamte Welt ins Chaos zu stürzen. Das gilt insbesondere für den Whipper, ein neuer Feind der Apex-Variante, den die Autophagen in den Wahnsinn getrieben haben. Ihr Zwang zur Selbstverstümmelung hat sie in einen schrecklichen Albtraum aus ausgeweideten Eingeweiden verwandelt, der es ihr ermöglicht, aus der Ferne zuzuschlagen.

Dead Island 2: SoLA Festival DLC erscheint am 17. April 2024

Neue Apex-Zombies

Der Clotter ist ein weiterer beunruhigender Apex-Zombie, der sich in einen ekligen Klumpen Blut verwandeln kann. In dieser Form ist der Clutter immun gegen Schaden und kann sich an anderer Stelle neu formieren, um den Kampf fortzusetzen. Er ist in der Lage, einen mächtigen Strahl fauligen Blutes aus seinem Herzen zu schleudern.

Um dieses blutige Festival zu überleben, erhalten Spieler den Ripper, eine tödliche Kombination aus Baseballschläger und Kreissäge, die sich zu einer schlagkräftigen Zerstückelungsmaschine verwandelt. Der Sawblade Launcher feuert zudem rotierende Sägeblätter ab, was sich perfekt für Enthauptungen und Zerstückelungen auf Distanz eignet.

Bereits erhältlich ist der HAUS-DLC (unser Review), der die Spieler in die Fänge eines apokalyptischen Techno-Kults schickt.