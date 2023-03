Dead Island 2 – Umfassende Gameplay-Szenen der Zombie-Action

Die detaillierte Zerstückelungstechnologie von Dambuster Studios – bekannt als FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids) – verspricht, dass es noch nie so unterhaltsam war wie hier, Zombies kunstvoll zu zerhackstückeln.

It's time, Slayers. Watch the Dead Island 2 extended gameplay trailer NOW: https://t.co/bbH4hSf3mK #DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/4e8DVUjhDz

Deep Silver und Dambuster zeigen umfassende Gameplay-Szenen aus ihren Zombie-Survival-Titel Dead Island 2, der im April erscheint. Zu sehen gibt es die Anfänge des Spiels in Bel Air in Los Angeles.

What do you think?