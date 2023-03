EU möchte Activision-Deal genehmigen, unter dieser Bedingung

Eine offizielle Entscheidung wird im kommenden April erwartet, was in der aktuellen Situation wohl nur noch eine Formsache sein wird.

Wie Reuters aus Insiderkreisen erfahren haben möchte, wird man sein OK für den Deal erteilen, sofern sich Microsoft zu Lizenzvereinbarungen bereiterklärt. Das haben sie ohnehin schon getan, insbesondere was die Call of Duty-Marke betrifft. Einen Teilverkauf des Geschäfts oder einzelner Marken, wie es die britischen Behörden vorgeschlagen haben, sieht man nicht für notwendig.

