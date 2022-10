Dead Space Remake Collector’s Edition kommt mit diesem coolen Extra daher

Dead Space versetzt Spieler in die Rolle von Isaac Clarke, einem gewöhnlichen Ingenieur, der auf einer Routinemission ein gigantisches Bergbauraumschiff, die USG Ishimura, reparieren soll. Doch an Bord der Ishimura erwartet ihn ein wahrer Albtraum: Die Schiffsbesatzung wurde umgebracht und infiziert.

Die Collector’s Edition wird recht ungewöhnlich nicht von EA selbst angeboten, sondern in Kooperation mit Limited Run Games , die hier oftmals recht kreativ sind. So auch im Fall von Dead Space, die der Sonderauflage unter anderem den tragbaren Helm des Protagonisten Isaac Clarke beilegen.

