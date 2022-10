Dead Space – Debüt Gameplay zum Remake ab 17 Uhr hier bei uns

EA und das Motive Studio präsentieren heute die ersten Gameplay-Szenen aus dem Remake von Dead Space, die ihr hier ab 17 Uhr live verfolgen könnt.

Vorab verrät man schon so viel, dass man sich darauf vorbereiten kann, das Geheimnis an Bord der USG Ishimura aufzudecken, sobald das Remake am 27. Januar 2023 erscheint.

Dass die Ambitionen für die Neuauflage ungemein hoch sind, hat Motive schon mehrfach betont. Statt nur einer hübscheren Grafik hat man das Original komplett auseinander genommen und deren Schwächen und potenzielle Verbesserungen analysiert.

„Die Entwicklung dieses Remakes hat uns bei Motive viel Spaß gemacht, da wir echte Fans des Franchise sind und es mit dem Respekt behandeln möchten, den es verdient. Es war genauso aufregend, die Reaktionen der Spieler zu sehen, während wir sie auf diese Entwicklungsreise mitnehmen“, sagte Phillippe Ducharme, Senior Producer von Dead Space vor einiger Zeit. „Wir können es kaum erwarten, dass sowohl alte als auch neue Spieler sehen, wie wir die ursprüngliche Erfahrung im Remake so verbessert haben, dass sie für diese Generation genauso wirkungsvoll ist.“ Motive Studio

Fans und neue Spieler können sich auf eine immersive Erfahrung freuen, in der unter anderem damalige Story-Lücken gefüllt werden, etwa in dem man neue Bereiche erkundet und dazu auch neue Charaktere trifft, die damals nur aus dem Off agierten, um nur ein Beispiel zu nennen.

Weitere Details zum Dead Space Remake werden später erwartet, sobald die Premiere gelaufen ist. Den entsprechenden Stream haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden.