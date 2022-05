Death Stranding 2 offenbar durch Norman Reedus bestätigt

War man sich zuletzt nicht ganz sicher, ob Hideo Kojima eine Fortsetzung zu Death Stranding produzieren wird, könnte diese durch den Protagonist Norman Reedus jetzt bestätigt worden sein.

In einem Interview mit Reedus sprach man den Sam-Darsteller auf verschiedene Projekte an, darunter auch auf Death Stranding und dessen Zukunft. Darauf sagte Reedus, dass man „mit dem zweiten gerade begonnen habe“. Das könnte als Bestätigung aus erster Hand gedeutet werden, sofern Reedus in einer potenziellen Fortsetzung eine Rolle spielt.

Eine offizielle Ankündigung von Death Stranding 2, oder wie auch immer der Titel heißen wird, steht weiterhin aus. Bekannt ist, dass Hideo Kojima und sein Studio Kojima Productions kürzlich erst die Büroräume gewechselt haben, um an einem neuen Projekt zu arbeiten.

Offiziell sagte er zu seinem neuen Projekt zuletzt:

„Ich möchte immer ein paar gesellschaftliche Elemente als Basis in das Spiel einbringen, um die Spieler in das Geschehen einzuführen, und vielleicht denken sie darüber nach. Natürlich sollte es die ganze Zeit unterhaltsam sein. Bei dieser Geschwindigkeit des Wandels muss ich wirklich überlegen, welche Vorhersagen ich mache und auf welche Art ich dem Spieler diese Ideen vorstelle.“

Ein wenig später ergänzte man dies um:

„Ein großer Titel und ein Titel, der eine neue Herausforderung darstellt. Da die Grenzen der Unterhaltung in naher Zukunft verschwinden, möchte ich dieses Jahr zu einem Schritt machen, in dem wir verschiedene Medien und Ausdrucksformen herausfordern.“

Damit wollte man sich allerdings auch nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen, was damals implizierte, dass hier eher ein komplett neues Projekt ansteht, anstatt eine Fortsetzung von Death Stranding.

Woran Kojima Productions tatsächlich arbeitet, wird in dem Fall die Zeit offenbaren.