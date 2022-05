Sniper Elite 5 – Umfassende Handicap-Optionen vorgestellt

Nicht nur Sony setzt auf umfangreiche Handicap-Optionen, wie kürzlich für God of War vorgestellt, auch das in Kürze erscheinende Sniper Elite 5 macht davon Gebrauch. Was Spieler mit in dem Bereich erwarten können, stellt Rebellion in einem Special vor.

Los geht es hier mit verschiedenen Schwierigkeitsoptionen, die in Sniper Elite 5 um Civilian ergänzt wird. Diesen vergleicht man mit einem Story-Mode, wo der Schaden geringer ausfällt, Gegner weniger schwer sind und weniger Kämpfe stattfinden. Zudem führt man Tutorials ein, in denen man von Grundlagen, bis hin zu ausgefeilten Techniken alles erleben kann. Hier lässt sich auch die Frequenz einstellen, wie oft man auf dies Tutorials stößt.

„Es ist uns wichtig, dass so viele Menschen wie möglich unsere Spiele spielen können, und deshalb haben wir hart daran gearbeitet, Barrieren abzubauen und Sniper Elite 5 zugänglicher zu machen“, schreibt Cari Watterton, Senior Designer – Accessibility. „Wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, wird man aufgefordert, die üblichen Einstellungen vorzunehmen, aber hat auch die Möglichkeit, die Barrierefreiheitseinstellungen und die Untertitelanzeige direkt vor den Zwischensequenzen zu ändern. Dadurch wird sichergestellt, dass man das Spiel von Anfang an so erleben kann, wie es zu einem passt. Rebellion

Unter grafischen Optionen lassen sich ganz klassisch Textgröße und Schriften anpassen, es gibt Optionen für Farbblindheit und erweiterte Audio-Optionen. Auf Xbox kommt dafür sogar Spartial Audio zum Einsatz, während Sound-Optionen auf PS5 noch unbestätigt sind. Bestenfalls kann man auf 3D Audio hoffen.

Erst der Anfang

Abschließend werden auch Controller-Optionen erwähnt, die sich anpassen lassen, einschließlich Aim Assist und verschiedenen Pre-Settings. Für zukünftige Projekte und via Updates für Sniper Elite 5 möchte man den Bereich weiter ausbauen.