Death Stranding Film von Kojima Productions angekündigt

Wer noch alles an dem Film mitwirkt – Director, Producer etc., ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Ebenso ist noch unklar, wann der Film im Kino, Stream etc. zu sehen sein wird.

Soweit man vorab verrät, wird der Film keine typische Filmadaption, die ein großes Budget verschlingen wird, sondern etwas „intimer und bodenständiger“, wie Alex Lebovici, Founder of Hammerstone Studios, ergänzt. Das Ziel sei eine Kojima Produktion, die man in allen Aspekten wiedererkennen wird.

Die Finanzierung übernimmt hier komplette Hammerstone, die zuvor an Projekten wie Barbarian (2022) oder Bill & Ted Face the Music (2020) gearbeitet haben. Eine direkte Nacherzählung wird der Film aber nicht, sondern setzt auf neue Elemente und Charaktere.

