Deathloop – Drittes Title-Update bringt Fotomodus & mehr

Bethesda und Arkane Studios haben das dritte Title Update zu Deathloop veröffentlicht, das ein paar willkommene Ergänzungen mit sich bringt.

Das Highlights des Update ist der neue Foromodus, der den Spielern eine breite Palette an Filtern, Stickern, Posen und anderen Anpassungsoptionen zur Verfügung stellt. Damit lassen sich im Singleplayer mittels Kurzbefehl aufregende Aufnahmen in der kreativen Spielwelt anfertigen.

„Dieser Fotomodus ist eine tolle Möglichkeit, unsere Spieler kreativ werden zu lassen mit der einzigartigen Grafik und den Levels von Deathloop“, so Producer Jeremy Leulier. „Die einzige kreative Grenze ist die Vorstellungskraft unserer Spieler.“ Wir bei Arkane freuen uns schon darauf, zu sehen, wie ausführlich die Spieler all die unterschiedlichen Optionen nutzen werden und was ihnen alles einfallen wird.“