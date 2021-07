Deathloop – Umfassender Gameplay-Walkthrough

Das eigentlich Highlight beim heutigen State of Play war Deathloop, das Arkane und Bethesda mit einem umfangreichen Gameplay-Walkthrough vorgestellt haben.

In Deathloop seid ihr in einer Zeitschleife gefangen und müsst jedes Mal aufs neue beginnen, mit dem Wissen, das ihr zuvor erlangt habt. Zu Beginn eines jedes neuen Laufs könnt ihr allerdings euer Arsenal auffüllen, das aus Handfeuerwaffen, SMGs, Maschinengewehre, Gewehre und Schrotflinten besteht.

„In einer Zeitschleife werden die Dinge jeden Tag zurückgesetzt. Der Anfang dieses Abenteuers ist also sehr iterativ – was eine verworrene Art ist, zu sagen, dass ihr all eure Scheiße verlieren werdet, wenn sie sterben. Aber Colt findet bald einen Weg, die Regeln zu brechen.“

