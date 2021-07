Jett: The Far Shore mit ersten Gameplay-Eindrücken

Ebenfalls auf dem State of Play wurden jetzt die ersten Gameplay-Eindrücke zu Jett: The Far Shore für PlayStation 5 gezeigt, das derzeit von Jett Squad entwickelt wird.

In Jett: The Far Shore schlüpft ihr in die Rolle von Mei, eine interstellare Entdeckerin, die auf der Suche nach einer neuen Heimat für ihre gesamte Zivilisation ist. Dazu müsst ihr den Ursprung des „Hymnwave“-Signals finden, welches euch zu einem geheimnisvollen Planeten führt, sowie dessen Landschaft und Bewohnbarkeit erkunden, jedoch ohne dessen einzigartige Flora und Fauna zu gefährden. Im Vordergrund steht dabei die Beobachtung und das katalogisieren, während ihr auf euren Streifzügen diese unbekannte Umgebung entdeckt.

Ihr müsst euch stets bewusst sein, dass ihr mit eurem Jett in dieses dynamische, interaktive Ökosystem eindringt. Durch Untersuchungen und Experimente lernt ihr jedoch, wie ihr Raubjäger zu ihrer Beute lockt, wie ihr Harz zu Sprengstoff kombiniert wird oder wie ihr einen riesigen Flugverfolger abschüttelt. Es gibt viele Kreaturen und Interaktionen, mit denen ihr die Herausforderungen von Jett meistern könnt – wie, bleibt euch selbst überlassen.

„Das vielleicht Spannendste an Jett ist die besondere Mischung aus Story und Gameplay. Ihr werdet mitgerissen vom Schicksal Meis und ihrer Kundschafterkollegen, die auf ihrer verzweifelten Suche nach einer friedlichen Heimat für ihr Volk allen Widrigkeiten und noch so großen Hindernissen trotzen. Doch diese ausgeklügelte Geschichte spielt in einer offenen Welt, die ihr in eurem ganz eigenen Tempo durchqueren und erkunden könnt. Vom Lösen wissenschaftlicher Probleme über surreale, psychologische Exkursionen bis hin zu nervenzerreißenden Wettläufen gegen die Zeit habt ihr das Gefühl, euch mitten in einem filmreifen Erlebnis zu befinden.“ PlayStation Blog

PS5 Features

Natürlich kommen in Jett auch die Features der PS5 zum Einsatz, darunter der DualSense Controller. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger werden euch den Planeten regelrecht spüren lassen, ihr könnt die feinen Nuancen des Terrains wahrnehmen, die Handhabung eures Jetts simulieren, ebenso den Widerstand der Trigger, wenn ihr Schub gebt, oder das Surren eurer Triebwerke, die an Stabilität verlieren, wenn ihr ihnen zu viel abverlangt.

Jett: The Far Shore erscheint noch in diesem Jahr für PS5 und PS4.