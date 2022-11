Deliver Us Mars – Behind-the-Scenes über den familiären Konflikt

Zu Deliver Us Mars ist ein weiteres Behind-the-Scenes Video erschienen, mit dem man den familiären Konflikt der Protagonisten beleuchtet.

Darin erfährt man mehr über die emotionalen Differenzen, die das Sci-Fi-Abenteuerspiel antreiben. In Deliver Us Mars schließt sich die Protagonistin Kathy Johanson einer Mission zum Mars an, um dabei zu helfen, den Planeten Erde zu retten – aber wie dieses Video zeigt, ist sie nicht allein im Zephyr Space Shuttle. Zur Crew gehört Claire Johanson, ihre ältere Schwester und Vorgesetzte, deren komplizierte Vergangenheit in der gesamten Spielgeschichte für Spannung sorgt.

Trotzdem haben beide Schwestern das gleiche Ziel: die ARKs nach Hause zu bringen, riesige Raumschiffe, die in der Lage sind, den durch den Klimawandel verursachten Umweltzerfall auf der Erde umzukehren. Ihre Beziehung bildet nur einen Handlungsstrang in der reichhaltigen und komplexen Erzählung von Deliver Us Mars, die fest auf der Arbeit von Entwickler KeokeN Interactive an Deliver Us The Moon, dem ersten Spiel dieser Reihe, aufbaut.

Deliver Us Mars erscheint 2023.