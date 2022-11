FIFA World Cup 2022 ab heute verfügbar, Prognose sagt diesen Gewinner voraus

Wie schon bei den letzten World Cups wurde auch in diesem Jahr eine Simulation anhand von echten Parametern durchgeführt, mit denen man den potenziellen Gewinner ermittelt. Bei den letzten drei Turnieren lag man damit jedenfalls goldrichtig – also auch in diesem Jahr?

Kurz vor dem Start des FIFA World Cup 2022 in Katar ist heute schon einmal das virtuelle Pendant in FIFA 23 gestartet. Wie gewohnt, gibt es damit auch eine Prognose für den Gewinner.

What do you think?