FIFA 23 – Details & Deep Dive zum FIFA World Cup 2022

EA gab heute neue Details zum FIFA World Cup 2022 Modus in FIFA 23 bekannt, der ab dem 09. November als kostenloses Update erscheint.

Fans können exklusiv in FIFA 23 an einer komplett authentischen Nachstellung des FIFA World Cup 2022 mit einer der 32 qualifizierten Nationalmannschaften teilnehmen, die sich vom Eröffnungsspiel bis hin zum Finale erstreckt. Zudem gibt es hier die Möglichkeit, sein Turniererlebnis nach den eigenen Vorlieben zu formen, indem man Gruppen verändert und bestimmte Teams auswechselt, die es nicht bis in das tatsächliche Finale geschafft haben. Im Online-Turniermodus werden Fans sich als eine der qualifizierten Nation durch die K.O.-Runden kämpfen müssen, um gegen andere Spieler:innen auf der Welt, um Ruhm zu kämpfen.

„Alle vier Jahre bietet die Weltmeisterschaft eine einmalige Gelegenheit, die Welt des Fußballs zu vereinen, und wir freuen uns, Fußballfans auf der ganzen Welt ein intensives, praxisnahes Erlebnis zu bieten“, so Nick Wlodyka, SVP, GM, EA SPORTS FC. „Unser allererstes Fußballspiel drehte sich um den internationalen Fußball, und seitdem haben wir diese Erfahrung immer weiter ausgebaut. Es ist erstaunlich zu sehen, wie die Fans wirklich die Höhen, Tiefen und alles dazwischen erleben, die man nur spüren kann, wenn der ganze Globus durch das Spiel der Welt vereint ist.“

FIFA 23 World Cup

World Cup als Live-Erlebnis

Ab dem 21. November und bis zum 18. Dezember wird FIFA World Cup: Live, das erste kuratierte Weltmeisterschaftserlebnis überhaupt, allen Spieler von FIFA 23 zur Verfügung stehen. Dieses Live-Erlebnis wird während der Gruppen- und K.O.-Runden des Turniers aktualisiert werden, damit Spieler die authentischen Partien und Mannschaften jedes Spiel detailgetreu nachstellen können. Zusätzlich dazu werden Fans auch ihre eigenen Geschichten schmieden können, indem sie die Ergebnisse vergangener Spiele abändern und sie selbst ins Rampenlicht heben.

In „Dein FIFA World Cup“ können sich Spieler für ein Land entscheiden, einen Startpunkt aus vergangenen oder aktuellen Partietagen auswählen und dann an einem authentischen Einzelspieler-Turnier teilnehmen, das die bis dato erzielten Fortschritte in der echten Welt widerspiegeln wird – einschließlich Mannschaften, Partiestatistiken und Tabellen des Turniers – bevor sie die Kontrolle übernehmen und das Schicksal ihres Lieblingsteams in die eigenen Hände nehmen.

Die nahtlose Integration und einzigartige Feiertagsangebote bringen das „FIFA Ultimate Team“-Erlebnis auf die nächste Stufe und erlauben Spieler einen näheren Blick auf die Action als je zuvor. Fünf brandneue FUT-Kampagnen werden vom 11. November bis zum 23. Dezember veröffentlicht werden.

Während Spieler die ersten Schritte im Turnier hinter sich bringen, wird EA die Aufregung mit neuen Live-Objekten anheizen, die je nach den Fortschritten jeder Nation auf dieser Reise aufgewertet werden. Authentische Teamtrikots, Stadiendeko, Grafiken, Bälle, spezielle Kommentare und mehr werden die Fans bis zum krönenden Abschluss im Finale der Weltmeisterschaft begleiten.

Zusätzlich dazu können sich FUT-Fans auch auf den „Weltmeisterschaft: Weg zum Ruhm“ freuen, der vom 11. bis zum 23. November stattfinden wird und der 30 einzigartige Weltmeisterschaftshelden verfügbar machen wird, die über einen besonderen Heldenrahmen für die Weltmeisterschaft verfügen. Neben der Sammleredition von „FUT Heroes“ werden außerdem auch 35 besondere FUT-Icons der Weltmeisterschaft verfügbar gemacht, die Spieler ehren sollen, die in der Saison der Weltmeisterschaft besonders glänzen konnten.

Nach dem Beginn der K.O.-Runden wird EA die durchschlagendsten Momente vergangener Weltmeisterschaften feiern, indem entscheidende Momente neu durchlebt werden, welche die ganze Welt in ihren Bann geschlagen haben. Sobald die Viertelfinal-Spiele vor der Tür stehen, werden FIFA-Fans von einer neuen Klasse von FUT-Phänomenen für die Weltmeisterschaft begrüßt werden, die der Leistung einiger der hellsten Sternen des Fußballs einen neuen Glanz verleihen werden.

Zu guter Letzt wird FIFA 23 die besten Spieler der gemeinsamen Reise gegen Ende des Turniers feiern, indem diese Spieler zu Mitglieder des „Team of the Tournament“ gekrönt werden, wodurch sie dauerhaft verbesserte Objekte erhalten.

All dies wird ab dem 9. November kostenlos auf allen Plattformen zur Verfügung stehen. Die ersten FUT-Updates beginnen am 11. November. Die Aufregung geht zusätzlich dazu im nächsten Sommer weiter, wenn die Frauen im „FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023“ die Bühne betreten.