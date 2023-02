Deliver Us Mars – Launch-Trailer zum Release

Egal, ob man Kathys Kletteräxte nutzt, um schreckliche Stürze von Klippen zu überwinden, komplizierte Rätsel löst, um voranzukommen, oder in Mars-Rovern über Dünen stürzt – Deliver Us Mars verspricht eine unvergessliche narrative Reise, die ein filmisches Abenteuer mit epischen persönlichen Einsätzen verbindet.

Die Crew reist zum Mars, um die Schiffe von Outward zu bergen, einer schattenhaften Organisation, die diese lebensrettende Technologie beschlagnahmt und beschlossen hat, die Menschheit zurückzulassen. Kathy hat jedoch einen persönlichen Grund, sich der Mission anzuschließen: Sie will die Wahrheit über das Verschwinden ihres flüchtigen Vaters herausfinden, nachdem eine mysteriöse Übertragung vom Roten Planeten darauf hindeutet, dass er möglicherweise noch am Leben ist.

Deliver Us Mars spielt 10 Jahre nach den dramatischen Ereignissen von Deliver Us The Moon. Diesmal folgt man der Astronautin-in-Training Kathy Johanson, die sich der Besatzung des Zephyr Space Shuttle anschließt und mit einer entscheidenden Mission beauftragt wird: riesige Kolonieschiffe, bekannt als ARKs, zu bergen, die die Macht haben, die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels rückgängig zu machen.

