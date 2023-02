The Day Before – Umfassender Gameplay-Walkthrough

Wann The Day Before für Konsolen erscheint, ist derzeit noch unklar. Auf dem PC ist der Release für Ende des Jahres vorgesehen.

Das Video zeigt unter anderem, wie einer der Charaktere in einem Vorort von New York unterwegs ist, sowie typische Survival-Mechaniken, Einblicke in die Menüs und Waffen, einige Rätsel-Passagen und Konfrontationen. Ob sich damit die Leute umstimmen lassen, dass hier tatsächlich ein Survival-Spiel dahinter steht und kein Fake, muss nun jeder selbst entscheiden.

Den kürzlichen Vorwürfen folgend, dass der Survival-Titel The Day Before ein riesiger Scam sei, zeigt Entwickler Fntastic heute einen umfassenden Gameplay-Walkthrough, der genau das widerlegen soll.

