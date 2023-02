Wer Hogwarts Legacy spielt ist transphob – Debatte wird immer absurder

Glücklicherweise sehen das nicht alle so, was wohl für die Meisten ebenso gilt. Da macht mal wieder eine kleine Gruppe von Minderheiten Alarm, um der Mehrheit ihre Ansichten aufzudrücken und sie nach ihrer Pfeife tanzen lassen zu wollen.

Zumindest ist über den Youtuber ein riesiger Shitstorm in diesen Tagen eingebrochen, nachdem er lediglich sein Interesse an dem Spiel bekundet hat. Daraufhin folgten bizarre Tweets wie der:

So geschehen mit dem bekannten Youtuber Gronkh, der es in den Augen einer absoluten Minderheit und deren Anhängern gewagt hat, seine Absichten zu erklären, dass er vielleicht Hogwarts Legacy spielen wird und ihm das Drumherum „egal“ sei. Selbst das wird inzwischen als völlig unangemessen angesehen und zugleich als nächsten Strohhalm, an dem man sich klammern kann, um beliebige Personen in die Schublade der Transfeindlichkeit zu stecken und anzufeinden.

