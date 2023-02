Marvel’s Wolverine – Release nicht vor 2025?

„Obwohl Marvel‘s Wolverine sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet, reichen meine Einblicke in die emotionale Geschichte und das schnittige Gameplay (na, verstanden?), um euch zu sagen, dass das Team da an etwas wirklich Besonderem dran ist.“

Von offizieller Seite heißt es bisher nur, dass Marvel’s Wolverine ein eigenständiges Abenteuer wird, das frischen Wind in die Superhelden-Geschichten bringen soll, dabei aber auch die menschliche Seite eines nach außen hin so harten, kalten Heldens in den Vordergrund stellt.

Auch wenn Microsoft einen Release von Marvel’s Wolverine in diesem Jahr in den Raum geworfen hat, wird man sich womöglich deutlich länger auf das Spiel gedulden müssen. Insider bringen derzeit einen Termin ins Spiel, der deutlich später sein wird.

