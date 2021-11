Demon Slayer – Erstes Update bringt zwei neue Charaktere

SEGA veröffentlichte heute das erste Post-Launch Update zu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, mit dem man neue Inhalte hinzufügt.

Dazu betreten zwei neue Charaktere die Arena. Beide sind Mitglieder der „Mächtigen zwölf Kizuki“: Rui (Lower Five), der Dämon von Mt. Natagumo und Akaza (Upper Three), der sein Debut im Kinofilm Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Mugen Train gab. Akaza will will den Gipfel seiner Kraft erreichen.

Zudem stehen zahlreiche Online-Missionen fortan als Herausforderung bereit. Dafür können Kimetsu-Punkte erspielt werden, die wiederum fantastische Belohnungen freischalten können, beispielsweise neue Zitate und Profilfotos.

Die neuen Inhalte stehen allesamt mit dem Update v1.11 zur Verfügung, das zudem kleinere Korrekten vornimmt. Dazu zählen laut offizieller Patch Notes:

Added performance improvements.

Added stability improvements.

Other minor fixes.

Erster Meilenstein erreicht

Derweil freut sich Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles über den ersten erreichten Meilenstein, das bereits über eine Million Mal ausgeliefert wurde.

Der Arena-Fighter, der von CyberConnect2 entwickelt wurde, basiert auf der TV-Anime-Serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, die seit 2019 läuft. Dank der wunderschönen Grafik und der spektakulären Kämpfe fand der Titel weltweit bei Fans großen Anklang.

Zu den wesentlichsten Features gehören außerdem: