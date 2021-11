Elden Ring – Collector’s Edition vorab geleakt, das steckt drin

Bevor man in wenigen Minuten einen Blick auf brandneue Gameplay-Szenen aus Elden Ring werfen kann, ist vorab die Collector’s Edition zum Spiel geleakt worden.

In dem Fall wurde eine Anzeige auf Twitch zu früh geschaltet, welche die Pläne zur Sonderedition enthüllt. Die offizielle Ankündigung dürfte wohl im Zuge des Gameplay-Stream stattfinden.

Jede Menge Extras

Neben dem Spiel kann man sich mit der Collector’s Edition auf eine besondere Box als Verpackung freuen, ein Steelbook, ein 40-seitiges Hardcover-Artbook mit Konzepten und Zeichnungen aus dem Spiel, den digitalen Soundtrack, sowie eine 9 Zoll (ca. 23cm) große Statue von Malenia, Blade of Miquella, die man schon in einem Trailer sehen konnte.

Zu den digitalen Inhalten der Collector’s Edition gehören außerdem der Season Pass für nachfolgende Erweiterungen. Details zu diesen werden jedoch erst noch bekanntgegeben.

Neben der Collector’s Edition scheint ebenfalls eine Deluxe Edition in Planung zu sein, die immerhin noch das digitale Artbook und den Soundtrack neben dem Spiel umfasst.

Elden Ring ist der bisher größte Titel von FromSoftware und spielt in einem weitläufigen Königreich mit einer reichhaltigen und blutigen Geschichte. Verfast wurde diese von Hidetaka Miyazaki, dem Schöpfer der Dark Souls-Reihe, sowie George R.R. Martin, dem Autor der The New York Times Bestseller Fantasy-Serie A Song of Ice and Fire.

Weitere Details zu Elden Ring, das am 25. Februar 2022 erscheint, folgen in Kürze. Vorbesteller dürfen sich hier zudem wieder auf das ein oder andere Extra freuen.