Der Xbox Series X Mini Fridge verkommt zur Ramschware

Was als Meme begann endet jetzt auf dem Grabbeltisch. Nachdem ein paar findige User das Design der Xbox Series X damals mit dem eines Kühlschranks verglichen hatten, überraschte Microsoft seine Fans mit einem tatsächlichen Mini Fridge im Design der Konsole. Der Ansturm war zunächst groß und hatte das Potenzial zu einem Scalper-Objekt, inzwischen kann man die Nachfrage danach mit der eigentlich Funktion beschreiben – COLD!

Der Xbox Series X Mini Fridge nicht mal als Sammelobjekt was wert

In den USA gibt es mehrere Versionen des Xbox Series X Mini Fridge. Das Original hat dabei Platz für 12 Dosen. Walmart bietet eine etwas kleinere Version mit Stauraum für 8 Dosen. Diese abgespeckte Variante war mit einem Einstiegspreis von $79 gestartet, kostet mittlerweile aber nur noch $34,98. Schon vor kurzem war der Preis auf $38 gefallen. Scheinbar will niemand den Kühlschrank mehr haben, was umso mehr verwundert, da die heißen Tage des Jahres erst noch bevorstehen.

Trauriges Ende für den Xbox Series X Fridge auf dem Grabbeltisch

Lustige Idee, jetzt Sondermüll

Das dürfte natürlich in erster Linie daran liegen, dass es sich anfangs nur um einen Scherz handelte. Klar, so ein Mini Fridge ist durchaus lustig, der gebotene Platz ist aber doch sehr klein und so hat das Gerät einfach wenig Nutzen. Abgesehen von dem Lärm und die recht billige Verarbeitung, die man bemängelte. Vermutlich hätte es geholfen, wenn Microsoft wenigstens ein paar Monate Game Pass draufgelegt hätte, denn den gibt es mittlerweile ohnehin überall dazu.

Oder man hätte einen Nachschub an Dosen in den Aboservice integrieren müssen, um die Verkäufe anzukurbeln. Problematisch wäre es dann nur, wenn neue Energy Drinks qualitativ auf einem Niveau mit Titeln wie dem neuen Redfall in den Kühlschrank kämen. Im Spiel mag es zwar gewollt sein, dass einem Blut aus dem Mund fließt, in echt kann sich das aber keiner wünschen.

Man könnte auch meinen, dass es bestimmt den ein oder anderen gibt, der den Mini Fridge aufgrund des Designs mit der echten Xbox Series X verwechselt und glaubt, er könnte den Deal seines Lebens machen. Für dieses Szenario müsste es aber erstmal Leute geben, die überhaupt eine Xbox haben wollen. 2,5 Jahre nach Release ist es nämlich relativ ruhig um die Next-Gen-Konsole geworden und wohl auch nur noch eine Frage der Zeit, bis man die Xbox Series X ähnlich hinterher geworfen bekommt.

Der Game Pass läuft nämlich auch einwandfrei auf dem PC und so hat Microsoft das gute Stück letztlich selbst überflüssig gemacht. Schade eigentlich, ein starker Mitbewerber würde eventuell auch Sony ein bisschen mehr Druck machen und sie so zu mehr Leistung ankurbeln.