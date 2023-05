Der Neue Star Wars Teil Jedi: Survivor schafft es an die Spitze der PlayStation April-Charts

Das Spiel Star Wars Jedi: Survivor ist zwar erst kürzlich auf den Markt gekommen und bislang nur ein paar Tage „alt“, hat es jedoch schon an die Spitze der PS5 Download Charts geschafft. Dabei konnte sich das Spiel sowohl in Europa, als auch in Amerika gegenüber starker Konkurrenz behaupten und verdrängte Dead Island 2 in beiden Kontinenten vom ersten Platz.

Dabei hat der neue Star Wars-Ableger aus dem Hause Respawn sogar gute Chancen seinen Vorgänger Fallen Order zu schlagen. Im vereinigten Königreich verkaufte sich der Titel im Launch-Zeitraum rund 30 Prozent häufiger als noch damals Fallen Orders.

Although physical sales were down, with the digital data, Star Wars Jedi: Survivor actually beat Star War Jedi: Fallen Order's launch sales by over 30%. This is because Survivor's digital accounted almost double what Fallen Order managed — Christopher Dring (@Chris_Dring) May 8, 2023

Die guten Verkaufszahlen könnten unter anderem auch mit so etwas zusammenhängen wie dass es Star Wars Jedi: Survivor bereits am Releasetag im Angebot für 49 Euro bekommen konnte.

Launch wird von Problemen überschattet

Dass es mit dem Spiel doch so gut läuft, mag den ein oder anderen überraschen. denn es hakt an allen Ecken und Enden. Leider reiht sich das Spiel in das Konsortium von Games ein, die unreif auf den Markt gekommen sind und so unter anderem durch zahlreiche Bugs und Performance-Probleme auffallen.

Inhaltlich spielt ihr in dem neuen Titel den Jedi-Ritter Cals Kestis und das fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Jedi: Fallen Order. Dabei kämpft ihr auch diesmal gegen das Imperium und das auch auf neuen Planeten wie Koboh. So bescheinigen auch die Reviews dem Spiel eine gute Story, merken aber die bereits angesprochenen technischen Probleme an, für die es mal mehr und mal weniger Punktabzug gab.

Dabei gibt es momentan noch erhebliche Probleme mit der Performance, wobei mit etlichen Patches versucht wird den Problemen Herr zu werden und sie zu fixen. Erst gestern wurde der zweite Patch in der Version 1.4 veröffentlicht, in dem weitere Fehler behoben wurden, wie zum Beispiel, dass ein Gegner unbesiegbar ist.

Auf Platz drei der Verkaufscharts, und um das Podium komplett zu machen, hat es in Europa mal wieder Grand Theft Auto V geschafft, welches in der Region USA/Kanada mit dem aktuell vierten Platz glänzt. Dort hat es ebenfalls das neue MLB The Show 23 aufs Treppchen geschafft.