Destiny 2 – Der Raid-Klassiker Gläserne Kammer kehrt zurück

Bungie bringt in wenigen Tagen den Raid-Klassiker Gläserne Kammer in Destiny 2 zurück, den ersten Raid aus dem originalen Destiny. Hüter begeben sich darin in die Tiefen der Venus, um durch die Risse in Zeit und Raum zu navigieren und Atheon, den Konflux der Zeit zu vernichten, bevor er zu einer unaufhaltsamen Bedrohung werden kann.

Raids zählen zu den Spitzenaktivitäten in Destiny 2, allerdings bringt die Rückkehr der Gläsernen Kammer unerwartete Überraschungen mit sich. Über diese neuen Herausforderungen werden sich selbst Veteranen die Köpfe zerbrechen, während sie um den „World’s First“-Titel und den dazugehörigen Gürtel kämpfen.

Das Rennen um den „World’s First“-Titel

Mit der Veröffentlichung der Gläsernen Kammer gehen auch der Wettkampfmodus und das Rennen um den „World’s First“-Titel live. Hüter müssen auf ihrem Weg zum Abschluss des Raid-Klassikers zusätzlich herausfordernde Triumphe abschließen.

Die Regeln, die Bungie für die Gläserne Kammer veröffentlicht hat:

Die Gläserne Kammer startet im Wettkampfmodus, der für 24 Stunden aktiv sein wird. Spieler müssen 1300 Power erreicht haben, um für alle Begegnungen bereit zu sein.

Während der Wettkampfmodus aktiv ist, schaltet der Abschluss der Gläsernen Kammer den neuen Herausforderungsmodus im Navigator und den Triumph „Tempoklinge“ frei.

Der Einsatztrupp, der „Tempoklinge“ (eine Liste auserlesener Triumphe) in diesem neuen Herausforderungsmodus abschließt, überquert die „World’s First“-Ziellinie und erhält seinen Preis.

Um den Voraussetzungen im Herausforderungsmodus Nachdruck zu verleihen, wird euer Einsatztrupp ausgelöscht, falls ihr während einer Begegnung die Bedingungen nicht erfüllt.

Alle Hüter, die den Raid zeitnah abschließen, erhalten Bungie-Prämien und können sich exklusive Gegenstände im Bungie Store sichern.

Wer das Rennen um den „World’s First“-Titel live verfolgen möchte, sollte bei ProfessorBroman’s Destiny Raid Day Tailgate einschalten, das ist eine Stunde bevor der Raid verfügbar sein wird, beginnt. Broman und Reck werden das Rennen um World’s First detailliert erklären, wenn sich die Tore zur Gläsernen Kammer zum ersten Mal seit Jahren öffnen!

Es gibt nur einen Weg nach vorn, und der führt in die Kammer. Das Rennen um den „World’s First“-Titel für die Gläserne Kammer startet am 22. Mai um 19 Uhr MESZ.