Destiny 2: Lightfall – Release & Details enthüllt

Auch wurde der überarbeitete Raid „Königsfall“ enthüllt, der diese Woche in Destiny 2 erscheint. Der Raid, der ursprünglich aus der Destiny-Erweiterung König der Besessenen stammt, findet auf dem Grabschiff statt, wo die Spieler gegen Oryx selbst antreten. Der Königsfall-Raid startet am Freitag, den 26. August, und ist für alle Spieler von Destiny 2 kostenlos erhältlich.

Lightfall ist das vorletzte Kapitel der Saga um Licht und Dunkelheit von Destiny 2 und setzt die epische Geschichte fort, deren Entwicklung sich beinahe über zehn Jahre erstreckt. Hier treffen die Spieler auf Calus, den bösartigen ehemaligen Imperator der Kabale, der mit der Pyramidenflotte als ein Schüler des Zeugen – der kosmischen Nemesis, die zum ersten Mal in Destiny 2: Die Hexenkönigin vorgestellt wurde – in unser Sonnensystem zurückkehrt. Mithilfe von „Strang“, einem brandneuem Fokus, erkunden die Hüter einen neuen Zielort – Neptuns schimmernde Metropole Neomuna –, die von Calus’ mysteriöser und gewaltiger Schattenlegion angegriffen wird.

