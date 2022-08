„Everywhere läuft jetzt auf der Unreal Engine. Die Technologie der Engine hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, und die Roadmap von Epic Games bietet uns eine großartige Gelegenheit, ein Spiel zu entwickeln, das auf einem Fundament aufbaut, das in den kommenden Jahren an der Spitze der Branche bleiben wird.“

Everywhere ist ein neues Spielerlebnis mit mehreren Welten, das die Grenze zwischen Realität und digitaler Welt verwischt – entwickelt von Build A Rocket Boy. Das Spiel wird als Real-life Ready Player One beschrieben. Dieses ist in einer Open World AAA angesiedelt, bietet aber auch eine Multiplayer-Erfahrung. Ebenfalls erwähnt werden Multi-Chapter Epic Narrative, User generierte Inhalte in einer „virtuellen Sandbox“, ebenso sollen Spieler ihre eigenen Welten erschaffen können. Auch die Integration von Social- und Streaming-Optionen sind geplant.

Der ehemalige Rockstar Games Studioboss Leslie Benzies zeigt den ersten Teaser zu seinem neuen Projekt Everywhere, das in seinem Studio Build A Rocket Boy entsteht.

What do you think?