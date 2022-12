Destiny 2 – Start des Weihnachtsevents „Der Anbruch“

Neben Stasis-Schneebällen lässt sich auch das neue Legendäre Impulsgewehr „Cool bleiben PR7“ erlangen, das einem bei der Suche nach Zutaten hilft. Während des Events werden im Everversum-Store Anbruch-Cosmetics erhältlich sein, darunter neue Rüstungsornamentsets für jede Klasse. Außerdem können Spieler bis zum Ende der Saison der Seraphe an den Triumphmomenten teilnehmen, während die Vorbereitungen für die nächste Erweiterung Destiny 2: Lightfall , die am 28. Februar erscheint, auf Hochtouren laufen.

