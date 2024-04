Destiny 2: The Final Shape Gameplay stellt die neue Fraktion vor

Bungie wirft einen neuen Blick auf „Destiny 2: The Final Shape“, die in einem Gameplay unter anderem die neue Fraktion The Dread vorstellt. Zudem stellt der Entwickler die Prismatic-Subclass vor, die es Hütern erlaubt, die Kräfte von Licht und Schatten zu mischen.

Die Veröffentlichung von „Destiny 2: The Final Shape ist für den 4. Juni geplant und stellt den nächsten großen Content-Release mit spannenden Neuerungen dar:

Catarina Macedo, Project Lead von The Final Shape kommentiert:

„Wir sagen: Wir brauchen das wirklich in The Final Shape. Dies ist die ultimative Form, ein Wächter zu sein, der gleichzeitig Licht und Dunkelheit beherrscht. Wir haben Prismatic so gebaut, dass es genau das ist.“

In „Destiny 2: The Final Shape“ werden die Hüter den Zeugen in das Bleiche Herz des Reisenden verfolgen, die Vorhut zusammentrommeln und versuchen, dem Krieg zwischen Licht und Dunkelheit ein Ende zu setzen.