Prince of Persia: The Sands of Time Remake mit realistischem Look?

Die Kritik am Prince of Persia: The Sands of Time Remake war damals nicht zu überhören, die so groß ausfiel, dass Ubisoft den Titel auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Seitdem hat sich wohl einiges getan, vor allem aus visueller Sicht.

Laut einem Bericht des Insiders Tom Henderson wurde das Remake noch einmal von Grund auf neu entwickelt und verfolgt nun einen „realistisch Look und Ansatz“. Dies schließt brandneue Animationen und Gameplay-Mechaniken für die Kämpfe und das Parkour-Movement ein. Dazu wurden vollständig neue Motion-Capture-Aufnahmen umgesetzt, das Writing wurde vollständig überarbeitet und die Rolle des Protagonisten neu besetzt. Yuri Lowenthal, der im original Prince of Persia: The Sands of Time die Rolle des Prinzen spielte, ist demnach komplett raus.

„Alles wurde von Grund auf neu entwickelt, einschließlich einer kompletten grafischen Überarbeitung, neuen Animationen und Mechaniken für Kampf und Parkour und vielem mehr.“

Entwicklung weiterhin am Anfang?

So gut das zunächst auch klingen mag, die Entwicklung des Prince of Persia: The Sands of Time Remake soll weiterhin erst am Anfang stehen, was bedeutet, der Release wird nach wie vor auf sich warten lassen. Zwar konnte der Insider schon In-Game Aufnahmen sichten, in diesen fehlten allerdings noch Texturen und Details. Dennoch könnte Ubisoft das Projekt in Kürze neu vorstellen, wobei das Ubisoft Forward Event im Juni als wahrscheinlichster Termin gilt.

„Mehrere Quellen haben angedeutet, dass das Unternehmen bald ein großes Update zum Projekt veröffentlichen könnte, aber wie das aussieht und wann es sein wird, ist unklar.“

Nicht ganz so lange soll man angeblich auf ein weiteres Spin-Off von Prince of Persia warten müssen, das als rogue-like konzipiert ist und im Laufe des Tages angekündigt wird. Das Spiel wird wohl von Evil Empire (Dead Cells) entwickelt und erscheint zunächst für Steam im Early Access. Sobald es weitere Details zu diesem Spiel gibt, reichen wir diese nach.