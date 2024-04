Stumble Guys: Der Fall Guys-Nachfolger startet in die Open-Beta

Für den Extraspaß setzt „Stumble Guys“ auf zahlreiche Crossover-Inhalte, einschließlich Dungeons & Dragons , Masters of the Universe, Pac-Man, Tetris, Sponge Bob und viele weitere. Die Open Beta von „Stumble Guys“ kann ab sofort im PlayStation Store heruntergeladen werden.

„Eine unserer höchsten Prioritäten ist es, unserer Stumble Guys-Community neue Spielmöglichkeiten zu bieten – und die Erweiterung auf Konsolen ist einer der größten Wünsche der Fans“, so Jamie Berger, Senior Vice President Marketing für Stumble Guys bei Scopely. „Stumbler werden es lieben, unsere sich ständig weiterentwickelnden 32-Spieler-Herausforderungen wie nie zuvor zu erleben – auf einem Fernseher und mit einem Controller in der Hand. Mit der Cross-Progression für bestehende Accounts bei der Veröffentlichung und dem bald folgenden Cross-Play heißen wir noch mehr Leute willkommen, sich der Party mit bestehenden und neuen Freunden anzuschließen – egal, wo sie ihre Spiele spielen.“

