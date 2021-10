Destruction AllStars bekommt zwei neue Spielmodi

Lucid Games legt noch einmal mit Destruction AllStars nach, dem man zwei neue Spielmodi spendiert. Diese heben den Car-Combat-Titel auf eine neue Ebene.

Der erste Spielmodus ist Massaker-Fall, das auf einer Absturz-Karte spielt. Hier startet man in einer ebenen Arena mit dem Ziel, seine Gegner zu rammen, zu schrotten und auszuknocken. Während des Matches stürzen allerdings Abschnitte der Arena nach und nach ein und ein Abgrund tut sich auf, der den sicheren Tod bedeutet.

„Das erhöht das Risiko im Spiel drastisch und sorgt für noch mehr Intensität und Spannung! Jede Entscheidung, die ihr trefft, jeder Rammer, jedes Ausweichmanöver oder jede Schrottung hat einen viel größeren Einfluss auf das Spiel als vorher. Ein einziger Fehler könnte euch wichtige Plätze auf der Rangliste kosten und nur darauf kommt es am Ende an!“ PlayStation Blog

Motornado-Fall

Der zweite Spielmodus ist Motornado-Fall, der eine perfekte Balance zwischen offensiven und defensiven Manövern verlangt. Auch hier müsst ihr Rammen, schrotten und eure Gegner ausknocken, um Zahnräder in eurem Auto zu sammeln. Der Unterschied zu Massaker ist der, dass während des Spiels die Karte unter euren Rädern einstürzt.

„Euer Fahrzeug lange genug intakt zu halten, während ihr Zahnräder sammelt, war schon immer eine Herausforderung in Motornado, aber diese Änderungen steigern wirklich den Druck, wenn ihr in diesem rasanten Spielmodus zusammen mit euren Gegnern Löchern in der Arena ausweichen müsst. Ihr müsst strategisch denken und handeln, um in Motornado-Fall hoch punkten zu können, da ihr genau wie eure Gegner in den Abgrund fallen könnt, wenn ihr sie an einem ungünstigen Punkt rammen solltet.“ PlayStation Blog

Beide neuen Spielmodi können an diesem Wochenende in einer Vorschau ausprobiert werden. Ebenso noch einmal am Mittwoch, den 6. Oktober, um 17 Uhr (MESZ) im Multiplayer in der Schnellspiel-Spielliste.

Das komplette Special zu den neuen Spielmodi gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.