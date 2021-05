Destruction AllStars – Season 1 gelaunched

Mit einem Trailer feiert Entwickler Lucid Games heute den Start in die erste Season von Destruction AllStars. Diese trägt den Titel Hotshots und liefert jede Menge neuen Content – aber der Reihe nach.

Auf dem Playstation Blog schreibt George Rule, seines Zeichens Community Manager beim britischen Entwickler:

Das Team von Lucid ist total begeistert, dass ihr alle endlich all das in die Hände bekommen könnt, an dem wir in den vergangenen Monaten gearbeitet haben – und es kommt noch mehr! Playstation Blog

Ein neuer AllStar

Den Anfang macht der neue AllStar Alba, der ab sofort für alle spielbar ist. Alba trägt einen futuristischen Kampfanzug und macht einen frischen Eindruck. In ihrem eigenen Story-Modus könnt ihr mehr über ihre Motivationen erfahren und außerdem neue kosmetische Belohnungen freispielen.

In Zukunft sind weitere solche Story-Modi geplant. Hier soll es spezielle Herausforderungen geben, die Abwechslung ins Spiel bringen und euch außerdem mit neuen Items belohnen.

Die zweite große Neuerung ist der schon zuvor angekündigte AllStar Pass, der euch ganze neue Möglichkeiten bietet, Gegenstände freizuschalten. Hier könnt ihr unter anderem neue Skins, Emotes und Shouts erspielen.

Bald mehr Inhalte

Lucid gibt außerdem einen Ausblick in die nahe Zukunft. Schon am 19. Mai folgt der neue Photomodus. Dass dieser seinen Weg ins Spiel finden würde, war schon länger bekannt. Wir können uns also schon auf jede Menge fantastische und actionreiche Bilder freuen.

Am 02. Juni ist dann ein neuer Spielmodus namens Blitz geplant. Hier kämpft ihr in vier Teams zu je drei AllStars in der Arena rundenweise um den Sieg. Die Besonderheit dabei ist, dass jeder AllStar nur einmal gewählt werden kann. Dadurch kommt eine neue taktische Komponente ins Spiel. Die Energie der AllStars wird von Runde zu Runde übertragen.

Destruction AllStars ist ein Playstation 5 Exklusivtitel und verbindet Rennspiel und Deathmatch Mechaniken zu einer atemberaubenden Zerstörungsorgie. Season 1 Hotshots läuft ab heute.