Destruction AllStars – Solo-Mode, Re-Design im umfassenden Update verfügbar

Für Destruction AllStars ist ein umfassendes Update erschienen, mit dem man den Arena-Racer ein wenig umbaut, um wieder mehr Spieler dafür zu gewinnen.

Das Highlight sind diesmal Multiplayer-Parties in Solo Game Modes, bei denen Spieler sich in einer Gruppe zusammenschließen können, bis zu 4 pro Gruppe, um gegeneinander anzutreten. Außerdem gibt es drei neue Premium-Tiers mit den Stufen:

Tier 1 – 25,000 AllStar Coins

Tier 2 – 500 Destruction Points

Tier 3 – Xander Wall Scrawl Skin

Außerdem wurde die Location des Shops im Spiel verschoben, der jetzt im Hauptmenü angezeigt wird. Alles im Shop wurde zudem neu gestaltet und zeigt die In-Game-Cosmetics, damit man leichter findet, wonach man sucht.

Abschließend wurde eine Quick-Playlist hinzugefügt. Damit möchte man eine neue Art der Warteschlange für verschiedene Spielmodi schaffen, ohne die tatsächliche Anzahl der zur Auswahl stehenden Spielmodi einzuschränken. Die QuickPlay-Option wird mit der Veröffentlichung von Patch 2.3.0 getestet und umfasst die folgenden Spielmodi: Mayhem Solo und Carnado Solo.

Quickplay wird an 7 Tagen in der Woche verfügbar sein, zusammen mit Blitz, der von Freitag bis Montag aktiv sein wird. Diese können sich ändern und bei Bedarf werden zusätzliche Modi hinzugefügt. Außerdem müssen nun nicht mehr extra Parties erstellt werden, was automatisch im Hauptmenü passiert und die Spieler schneller zusammenbringt.

„Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir damit zufrieden sind, wie sich das im Spiel entwickelt, und haben festgestellt, dass die Erfahrung beim Testen viel reibungsloser und angenehmer ist.“ Lucid Games

Alle weiteren Änderungen das jüngsten Updates können unter diesem Link nachgelesen werden.

Crossover mit Sackboy: A Big Adventure

Sony kündigte in dieser Woche zudem ein Crossover mit Sackboy: A Big Adventure an, das neue Outfits aus Destruction AllStars umfasst.

Für Chaosfreunde mit Hang zu Mode und Explosionen stehen ab dem 30. Juli 2021 die Kostüme “Ultimo Barricado” und “Tw!inkleR10t” kostenlos im PlayStation Store zum Download zur Verfügung.