Deus Ex soll als das zurückkehren, was Cyberpunk 2077 nicht geschafft hat

Das letzte Deus EX-Spiel erschien 2016, konnte die Erwartungen von Square Enix jedoch nicht erfüllen. Der japanische Publisher befindet sich derzeit auch in einem Umbruch und möchte sich wieder mehr auf japanische Titel konzentrieren. Dazu werden aktuell diverse Studios und Marken in westlichen Regionen veräußert.

Neben Deux Ex steht jedoch auch eine brandneue IP von Eidos Montreal im Raum, die schon so weit fortgeschritten sein soll, dass diese zunächst den Vorrang genießt. Insofern könnte ein neues Deus EX noch eine Weile auf sich warten lassen.

„Wir wissen wirklich nicht, was wir von Crystal Dynamics, Eidos Montreal, das sich im Besitz von Embracer befindet, erwarten können. Es ist früh, aber was ich gehört habe … sie wollen gleich wieder in [Deus Ex] einsteigen. Sie wollen das tun, was Cyberpunk 2077 nicht konnte, darüber wird gesprochen. Ich meine, wir werden sehen, ob das passiert.“

Für genauere Details sei es aber noch zu früh, um wirklich sagen zu können, was Eidos als nächstes in Angriff nimmt. Nach der Einschätzung von Grubb könnte es aber das Spiel werden, das sich die Spieler von Cyberpunk 2077 im Sci-Fi Genre erhoffte hatten.

What do you think?