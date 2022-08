EVO 2022: Guilty Gear Strive & KoF XV bekommen Crossplay, Update zu Street Fighter VI

Zum Start des EVO 2022 Events vergangene Nacht gab es ein paar Neuigkeiten zu Guilty Gear Strive, The King of Fighters XV und weitere Titel, die nach wie vor Updates erhalten. Auch Neuigkeiten zu Street Fighter VI wurden geteilt.

Für Guilty Gear Strive wurden die Pläne der kommenden Monate vorgestellt. Demnach wurde oder wird noch der Input-Lag auf PS5 weiter reduziert, man kann sich auf neue Character-Colors freuen, während im kommenden Jahr neue Charaktere folgen.

Viel spannender war aber die Ankündigung, dass ab September das Crossplay-Feature eingeführt wird, das man zunächst in einer globalen Beta testet. Nähere Details folgen in Kürze.

Guilty Gear Strive Roadmap

The King of Fighters XV

Gleiches gilt auch für The King of Fighters XV, das ebenfalls Crossplay-Support erhält. Während man genauere Pläne dazu noch zurückhält, sieht der grobe Plan die Einführung im kommenden Jahr vor.

Dafür konnte man den Release-Termin für das Team Awakened Orochi für den 08. August bestätigen, das aus Orochi Yashiro, Orochi Sherie und Orochi Chris besteht. Ein weiterer DLC für The King of Fighters XV folgt später in diesem Jahr.

Street Fighter VI

Auch Street Fighter VI war kurz Thema beim EVO 2022 Event, für das zwei neue Live-Kommentaroren bestätigt wurden.

Mit dabei sind Tasty Steve, ein Play-by-Play-Kommentator, der sein Markenzeichen Hype und Charisma in das Match einbringt. Die zweite Persönlichkeiten ist James Chen, der die Handlung ergänzend analysieren wird.

Street Fighter VI erscheint im nächsten Jahr.

Etwas Aufregung am Rande der EVO gab es durch eine Umfrage, in der man wissen wollte, was sich Spieler wünschen, wenn man hier NFTs in irgendeiner Form anbieten würde. Das kam nicht so gut beim Publikum an, allerdings war es auch nur eine Umfrage, die am Ende nichts bedeuten muss.

Weitere Infos vom EVO 2022 Event werden im Laufe des Wochenendes erwartet.