Marvel’s Midnight Suns – Captain Marvel Hero Showcase & Gameplay

Der Himmel stellt keine Grenze für diese interstellare Heldin dar, die selbst ein kosmisches Chaos entfesseln kann. Carol Danvers gilt als Piloten-Ass, die zur Kree-Kriegerin wurde, als sich die Bedrohungen jenseits unserer Sterne auftaten. In Marvel’s Midnight Suns verfolgt man Captain Marvels interstellare Reise mit Comicstorian, und nur wenige Kräfte in der Galaxie können sich mit ihrer Macht messen.

In einem weiteren Hero Showcase und Gameplay Deep Dive stellt man heute Captain Marvel in Marvel’s Midnight Suns näher vor.

