Tekken 8 mit einem ersten Teaser angedeutet

Bis es soweit ist, erscheint am 17. August das erwähnte Balance Update zu Tekken 7, das noch einmal diverse Charaktere überarbeitet. Details zu diesem folgen in Kürze.

Dem folgt ein aktualisiertes Kazuya-Modell sowie der Text „Get Ready“, was recht eindeutig auf den nächsten Ableger verweist. Das wird durch einen weiteren Tweet von The Game Awards ergänzt, was vermuten lässt, dass Tekken 8 im Dezember offiziell enthüllt wird.

Zunächst zeigte man einen Trailer, der bei den Tekken 7 Grand Finals ein neues Balance-Update in Aussicht stellt, welcher mit Kazuyas ursprünglichem Tekken-Ende abschließt, in dem er seinen Vater Heihachi von einer Klippe stürzt.

