CoD: Modern Warfare II – Exklusive Multiplayer BETA, Termin & Grand Prix Map enthüllt

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint final am 28. Oktober 2022.

Darüber hinaus hat man die Karte Marina Bay Grand Prix enthüllt (Trailer unten), bei dem Kämpfe im Hauptinnenfeld einer städtischen Rennstrecke stattfinden. Diese 6v6-Multiplayer-Karte wird auch in der Beta verfügbar sein. Mit einer Reihe von In-Game-Belohnungen, die für das einfache Spielen der Beta verfügbar sind und einer Vielzahl anderer Innovationen und Überraschungen wird man mehr darüber beim Call of Duty Next-Event enthüllen, das ebenfalls im September stattfindet.

Das erste Beta-Wochenende ist demnach für PlayStation 4 und PlayStation 5 reserviert und startet an Freitag, den 16. September um 19:00 Uhr , bei einschließlich Dienstag, den 20. September. Diejenigen, die Call of Duty: Modern Warfare II für PlayStation 4 oder PlayStation 5 vorbestellen oder einen Beta-Code erhalten haben, können die Beta ab Freitag, den 16. September ab 19:00 Uhr MESZ spielen.

What do you think?