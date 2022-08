FIFA 23 – Matchday-Experience im Deep Dive

Die Spannung auf die Spiele wird zusätzlich angeheizt. Hochenergetische In- und Out-Szenen im Stadion werden in FIFA 23 mit neuem Audio kombiniert, um die Energie und Vorfreude auf die größten Spiele aufzubauen und die Spielatmosphäre und Dramatik von Titelkämpfen, Sechs-Punkte-Punkten, Pokalfinals und mehr zu steigern.

„EA SPORTS FIFA 23 beinhaltet diverse Modus-Fortschritte und Innovationen in den Bereichen Karrieremodus, Pro Clubs, VOLTA FOOTBALL, FIFA 23 Ultimate Team und mehr. Das neue Trainingszentrum-Coaching-System gibt neuen und weniger erfahrenen Spielern die Möglichkeit, mühelos die Grundlagen des Gameplays zu erlernen und ihre Fähigkeiten vor dem Sprung in eine Partie zu verbessern.“

Nicht nur sein Team muss man in FIFA 23 in Auge behalten, auch alles drum herum wird weiter dem Realismus angepasst, etwa Schäden auf dem Spielplatz und dem Stadion, die durch die Events leiden, etwa durch Tackles, wenn man über den Boden rutscht.

