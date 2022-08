PS5 Pro / Slim mit 6nm Chip Re-Design – Sony sichert sich offenbar neuen Produktionsauftrag

Bereits im Mai gab es Berichte darüber, dass Sony an einem Re-Design der PS5 und dessen Chip arbeitet, der von AMD und TSMC produziert wird. Diese Hinweise verdichten sich aktuell und könnten noch 2022 umgesetzt werden, wonach eine potenzielle PS5 Pro, PS5 Slim oder ein Re-Design des aktuellen Modells in Massenproduktion gehen könnte.

Darüber berichten derzeit Tech-Insider, die bereits zuvor über Pläne dieser Art geschrieben haben. Damals hieß es, dass die Produktion des Chip gestartet wurde, womit man nun theoretisch zum nächsten Schritt übergehen könnte. Dieser wäre der Einsatz in der finalen Hardware.

Demnach hat sich Sony einen Auftrag mit TSMC über die Produktion des 6nm Grafikchip gesichert, die gegen Ende 2022 oder Anfang 2023 starten oder sogar schon verfügbar sein könnte. Der erwähnte Zeitraum ist bislang jedoch nur reine Spekulation. Bislang hat sich Sony zu keinem möglichen und neuen PS5 Design geäußert.

Ziel ist PS5 Kostenreduzierung

Was den 6nm Chip selbst angeht, arbeitet dieser wohl deutlich effizienter in Bezug auf den Stromverbrauch, während die Performance auf einem ähnlichen Level bleibt. Das spräche wohl auch gegen eine PS5 Pro zu diesem Zeitpunkt. Die Produktionskosten sollen dafür geringer ausfallen, ebenso sei die Produktion an sich etwas leichter. Schließlich könnte damit die Produktion der PS5 erheblich gesteigert werden, die laut Sony der Nachfrage weiterhin nicht gerecht wird.

Laut dem Bericht sollen 60 Prozent der georderten Chips zur Verfügung stehen, wenn der Hardware-Launch in drei Monaten bevor stünde. Der Rest vom Auftrag könnte dann bis Ende März 2023 erfüllt werden. Das wesentliche Ziel bei einem Re-Design sei, die Kosten in allen Aspekten gegenüber der aktuellen PS5 Revision zu senken und den Breakeven-Point zu erreichen. Ob auch der Endverbraucher davon etwas ist, darf in der aktuellen Situation jedoch bezweifelt werden.

Fraglich ist, ob Sony nach so kurzer Zeit schon ein PS5 Pro Modell anstrebt oder es zuerst mit einer Slim-Version versuchen möchte. Ein Mid-Gen Refresh scheint zwar nicht ganz so abwegig, wird diesmal jedoch nicht so schnell erwartet, wie damals mit der PS4 Pro.

Wie erwähnt, hat sich Sony bislang zu keinem neuen PS5 Modell oder einem Re-Design ihrer Konsole geäußert, weshalb man das Ganze noch mit Vorsicht genießen muss.